Онищенко назвал уважение к женщине лучшей защитой от ВИЧ

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко раскритиковал идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о снижении цен на презервативы для борьбы с ВИЧ, так как считает, что лучшая защита от такого рода заболеваний – это воспитание уважения и трепетного отношения к женщине.

Ранее ФАС РФ сообщила, что подготовила ряд предложений для снижения цен на презервативы в России в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Так, предлагается установить вендинговые аппараты с презервативами нижней ценовой категории, предусмотреть возможность ускоренной регистрации контрацептивов, а также установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний презервативов при их госрегистрации.

"Главное средство профилактики от ВИЧ и СПИДА – это уважение к женщине, любовь к ней, трепетное отношение, сакральное, а не понижение цен…, вот чем наш славный ФАС отчитался перед обществом: продолжайте безнравствовать, продолжайте быть безразборными в своих связях, а мы вам вот низкую цену установим", — заявил Онищенко РИА Новости.

По его словам, сегодня цены на презервативы, действительно, "запредельно высокие", но в первую очередь нужно беспокоиться о нравственности детей и школьников, а не навязывать им "физиологию млекопитающего".

"Это же некое таинство, некоторое духовное взаимоотношение молодых людей. Это та функция, которая дана человеку для продления рода, путем создания семьи и уважения к женщине", — пояснил депутат.