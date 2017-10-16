Эксперт ИРИ напомнил, что власти могут бесконечно штрафовать Telegram

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти РФ могут бесконечно штрафовать мессенджер Telegram за несоблюдение российского законодательства, в крайнем случае сервис может быть заблокирован, рассказал РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.
"Уверен, штраф несоизмерим с возможными негативными последствиями, которые могут быть из-за отказа сотрудничать с правоохранительными органами. А с другой стороны, штраф гораздо меньше, чем эффект от запланированной PR-кампании мессенджера, которая идет вслед за обнародованием штрафа. Учитывая минимальную цифру штрафа по нарушению (максимальная один миллион рублей) финансовые претензии могут повторяться", — считает Щельцин.
Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении "закона Яровой", который, по его словам, мог стать основанием для судебных процессов. Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров со своей стороны подчеркивал, что Telegram, как и другие интернет-сервисы, отказывающиеся исполнять российские законы, не смогут работать в России.