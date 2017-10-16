Эксперт ИРИ напомнил, что власти могут бесконечно штрафовать Telegram

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти РФ могут бесконечно штрафовать мессенджер Telegram за несоблюдение российского законодательства, в крайнем случае сервис может быть заблокирован, рассказал РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Ранее в понедельник стало известно, что мировой суд N383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. По мнению эксперта, подобные штрафы могут повторяться до бесконечности, и в крайнем случае мессенджер может быть заблокирован.

"Уверен, штраф несоизмерим с возможными негативными последствиями, которые могут быть из-за отказа сотрудничать с правоохранительными органами. А с другой стороны, штраф гораздо меньше, чем эффект от запланированной PR-кампании мессенджера, которая идет вслед за обнародованием штрафа. Учитывая минимальную цифру штрафа по нарушению (максимальная один миллион рублей) финансовые претензии могут повторяться", — считает Щельцин.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении "закона Яровой", который, по его словам, мог стать основанием для судебных процессов. Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко выражал мнение, что Дурову рано или поздно придется сотрудничать с властями тех или иных стран, либо его мессенджер как ресурс умрет. Ни одно государство в мире, по словам Клименко, не потерпит на своей территории анонимных источников.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров со своей стороны подчеркивал, что Telegram, как и другие интернет-сервисы, отказывающиеся исполнять российские законы, не смогут работать в России.