Эксперты назвали проект "Лидеры России" одним из самых амбициозных

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "Лидеры России" является одним из самых ярких и амбициозных проектов, запущенных в 2017 году, заявил президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"Конкурс объединяет людей, которым небезразлично будущее страны, а значит, их собственное будущее в современной России", — подчеркнул он.

По его словам, в рамках конкурса тысячи управленцев из совершенно разных областей будут соревноваться друг с другом, для того чтобы открыть новую карьерную страницу и получить возможность побороться за повышение собственных компетенций.

"Управление, по сути, сложная, высокотехнологичная сфера, эффективно работать в которой смогут только лидеры новой формации, готовые учиться на лучших практиках и постоянно самосовершенствоваться", — отметил Алексей Репик.

В свою очередь сопредседатель "Деловой России", наставник проекта "Лидеры России" Сергей Недорослев заявил, что "наставничество — один из самых эффективных инструментов развития, который позволяет отбирать и растить управленцев, опирающихся на прошлый опыт и одновременно устремленных в будущее".

"России нужны такие кадры, которые обеспечат стране лидерство в различных отраслях, сохранят и усилят наработанные ключевые компетенции и создадут новые. Такие возможности, конечно, приходят с практическим опытом. У наставников этот опыт уже есть, и мы с радостью передадим его растущим профессионалам, любопытным, смелым руководителям", — отметил он.

"Лидеры России" — масштабный кадровый конкурс, о старте которого 11 октября объявил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Целью проекта станет "выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей — лидеров со всей страны", которые уже обладают управленческими компетенциями.

Участие в конкурсе может принять любой желающий вне зависимости от сферы деятельности. Основные условия: кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, быть управленцем не старше 50 лет и иметь опыт руководства не менее 5 лет. При этом для участников младше 35 лет действуют облегченные условия, в соответствии с которыми опыт работы на руководящей должности может не превышать 2 лет.

300 финалистов получат по 1 миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Они также получат персональных наставников — лучших управленцев страны.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 6 ноября.