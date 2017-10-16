Кириенко рассказал о поручении Путин после общения с ученым в Сочи

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи уже дал одно поручение: подготовить предложения для обеспечения законодательной поддержки научных разработок и их внедрения в медицине, сообщил журналистам первый заместитель главы администрации президента, председатель оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко.

В воскресенье ученый из России Анна Кудрявцева, вступившая в борьбу с раком, рассказала президенту о своих проблемах. Ее рассказ касался, в основном, перипетий собственного жизненного пути, однако она сообщила также, что для решения определенных проблем в научной деятельности необходима корректировка законодательства. Президент посоветовал воспользоваться стечением обстоятельств и обсудить все с сидевшим рядом Кириенко.

"Одно поручение у меня есть по итогам вчерашнего разговора — это что говорили вчера о необходимости законодательной поддержки научных разработок и внедрение научных разработок в медицине. То, что Аня Кудрявцева вчера говорила, и то, что Владимир Владимирович вчера говорил", — заявил Кириенко.

"Мы с Анной уже договорились, что надо сейчас подготовить предложения, что на ее взгляд необходимо для того, чтобы обеспечить необходимое юридические и законодательную поддержку. И такое поручение есть, других пока не было", — сказал первый замглавы администрации президента.

Всего в воскресенье президент пообщался с девятью участниками фестиваля, среди них были: студент, врач, преподаватель, предприниматель, ученый, политолог, художница, архитектор, эколог. Они представляли такие страны, как Индия, США, Россия, Ямайка, Зимбабве, Индонезия, Франция.

Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: в город съехались 20 тысяч человек из 180 стран.