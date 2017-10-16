В Крыму пикеты объяснили "режиссированием извне"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что за организацией одиночных пикетов в Крыму в прошедшие выходные стоят деструктивные силы извне, которые не имеют ничего общего с крымскими татарами.

Ранее пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что около полусотни участников пикетирования, незаконно проходившего в субботу на территории Крыма, были задержаны полицией и отпущены после проведения профилактических бесед.

"Эти пикеты не имеют ничего общего с крымскими татарами. Они срежиссированы извне. За их организацией стоят деструктивные силы, которые заинтересованы любым путем дестабилизировать общественно-политическую обстановку на полуострове", — заявил РИА Новости Бальбек.

По его словам, одиночные пикеты проводились согласно разработанному сценарию и задуманы ради фото- и видеоматериалов, которые затем с особым удовольствием растиражирует западная пресса, а на международных площадках выдадут как якобы доказательства акций протестов и неповиновения крымских татар.

В начале октября силовики задержали в Крыму четырех предполагаемых участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат" и шестерых участников организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*. Суд отправил всех задержанных под арест, заведены уголовные дела.

Бальбек подчеркнул, что для координации пикетов непосредственно на полуострове привлекаются сторонники организаций "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами" и "Меджлис крымско-татарского народа"*, которые в последние годы, в силу отсутствия поддержки среди крымских татар, действуют сообща.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

*Террористическая организация, запрещена в России

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