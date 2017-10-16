МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кировская и Ярославская области, а также Республика Марий Эл возглавили рейтинг регионов России по смертности от случайных отравлений алкоголем, говорится в сообщении Росстата.

По данным Росстата, самая высокая смертность от случайных отравлений алкоголем — в Кировской области (16,7 случая на 100 тысяч человек). На втором месте Ярославская область (16,3 случая). На третьем — Марий Эл (16,2 случая). В пятерку регионов с самой высокой смертностью от отравлений алкоголем также вошли Архангельская область (15,7 случая) и Костромская область (15,5).

Данные Росстата приводятся на период с января по август 2017 года.

Нулевая смертность зафиксирована в Республике Калмыкия, Астраханской, Ростовской областях, Чечне, а также в нескольких регионах Дальнего Востока – Магаданской, Сахалинской областях и Хабаровском крае.

Среднероссийский показатель смертности составил 4,7 случая на 100 тысяч человек. Он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,9 случая на 100 тысяч человек).

Ранее Роспотребнадзор называл самые пьющие регионы России: больше всего спиртных напитков пьют в Магаданской области, где показатель потребления в прошлом году составил более 14 литров чистого спирта на душу населения. В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Коми — в них показатель превысил 13 литров.