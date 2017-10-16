МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кировская и Ярославская области, а также Республика Марий Эл возглавили рейтинг регионов России по смертности от случайных отравлений алкоголем, говорится в сообщении Росстата.
Данные Росстата приводятся на период с января по август 2017 года.
Нулевая смертность зафиксирована в Республике Калмыкия, Астраханской, Ростовской областях, Чечне, а также в нескольких регионах Дальнего Востока – Магаданской, Сахалинской областях и Хабаровском крае.
Ранее Роспотребнадзор называл самые пьющие регионы России: больше всего спиртных напитков пьют в Магаданской области, где показатель потребления в прошлом году составил более 14 литров чистого спирта на душу населения. В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Коми — в них показатель превысил 13 литров.