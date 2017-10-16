На Камчатке верующие обратились в полицию из-за карикатуры на Поклонскую

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Жители Петропавловска-Камчатского подали в полицию два заявления об оскорблении чувств верующих на выставке местного художника Дениса Лопатина, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Камчатскому краю.
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"В полицию поступило два заявления об оскорблении чувств верующих. По ним идет проверка, она может продлиться до 10 дней, срок ее могут продлить", — сказал собеседник агентства.
Художник Лопатин рассказал РИА Новости, что текст этих заявлений уже неделю "ходит" по соцсетям. "О том, что заявления попали в полицию, я узнал от журналистов. Правоохранители мне ничего не сообщали. Для меня факт обращения этих граждан в полицию стал сюрпризом, так как я эту иллюстрацию прятал, не афишировал, не выставлял публично. На выставке она находилась в отдельном помещении, куда я пускал только тех, кто может оценить разного рода юмор адекватно", — сказал Лопатин.
По его словам, эта карикатура – плакат, который был использован на митинге в защиту фильма "Матильда". Он ранее прошел в Петропавловске-Камчатском.
"При этом эта инициативная группа не обращалась ко мне на выставке, я не заметил, когда они прошли в комнату, развернули стоявший лицом к стене плакат, сфотографировали его и убежали. Получается, они сами хотели проникнуть туда и оскорбиться", — считает художник.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В то же время министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".