На Камчатке верующие обратились в полицию из-за карикатуры на Поклонскую

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Жители Петропавловска-Камчатского подали в полицию два заявления об оскорблении чувств верующих на выставке местного художника Дениса Лопатина, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Камчатскому краю.

Как пишут местные СМИ, авторов заявлений возмутила карикатура на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и последнего российского самодержца Николая II.

"В полицию поступило два заявления об оскорблении чувств верующих. По ним идет проверка, она может продлиться до 10 дней, срок ее могут продлить", — сказал собеседник агентства.

Художник Лопатин рассказал РИА Новости, что текст этих заявлений уже неделю "ходит" по соцсетям. "О том, что заявления попали в полицию, я узнал от журналистов. Правоохранители мне ничего не сообщали. Для меня факт обращения этих граждан в полицию стал сюрпризом, так как я эту иллюстрацию прятал, не афишировал, не выставлял публично. На выставке она находилась в отдельном помещении, куда я пускал только тех, кто может оценить разного рода юмор адекватно", — сказал Лопатин.

По его словам, эта карикатура – плакат, который был использован на митинге в защиту фильма "Матильда". Он ранее прошел в Петропавловске-Камчатском.

"При этом эта инициативная группа не обращалась ко мне на выставке, я не заметил, когда они прошли в комнату, развернули стоявший лицом к стене плакат, сфотографировали его и убежали. Получается, они сами хотели проникнуть туда и оскорбиться", — считает художник.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина вызвала широкий общественный резонанс задолго до выхода в прокат. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, призвав также отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. В то же время министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".