В приморский сафари-парк привезли самку леопарда из Украины

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Самку леопарда Рону из Украины привезли в Приморский сафари-парк для участия в программе размножения дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба парка.

"В настоящее время самка леопарда Рона находится в Приморском Сафари-парке. Леопардесса чувствует себя хорошо", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Приморский сафари-парк участвует в программе Европейской Ассоциации Зоопарков по размножению дальневосточных леопардов. На территории учреждения — парк леопардов длиной 150 метров, шириной 40 метров. По периметру Парка леопардов на высоте 6 метров расположен мост, с которого можно наблюдать за животными

В январе 2016 года из Праги в Приморский сафари-парк прибыл леопард. Хищник поступил в парк также в рамках Европейской программы по размножению дальневосточного или амурского леопарда.

Сафари-парк прославился историей необычной дружбы козла и тигра, когда парнокопытное привели в вольер хищника на съедение. Однако козел смог дать отпор тигру, и животные начали проводить время вместе на одной территории. Спустя некоторое время животные поссорились — тигр потрепал козла из-за его навязчивого поведения. После лечения в Московской академии ветеринарной медицины имени Скрябина козла поселили в соседнем с тигром вольере.