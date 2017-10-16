Россияне оценивают ситуацию в стране оптимистичнее, чем в 2016 году

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Россияне сейчас выше оценивают ситуацию в стране и своей собственной жизни, нежели в 2015-2016 годах, сегодня более 70% граждан характеризуют ситуацию в РФ в целом положительно, более трех четвертей дают позитивные оценки и своей жизни, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На основе ответов респондентов ВЦИОМ рассчитал индексы социальных оценок, которые показывают, как россияне оценивают ситуацию в личной жизни и стране. Значения могут колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов: чем выше, тем лучше оценка текущей ситуации.

"По данным телефонных опросов, в последние несколько месяцев индекс социальных оценок относительно личной жизни растет – в сентябре он достиг отметки 62 пункта. Текущее значение существенно превосходит результаты аналогичных периодов предыдущих двух лет", — отмечено в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В сентябре 2015 года этот показатель составлял 44 пункта, за тот же период 2016 года – 45 пунктов (в те годы проводились квартирные опросы). В ходе нынешнего опроса положительные оценки ситуации в личной жизни дали 78%, отрицательные – 16% респондентов.

"Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране с июля по сентябрь колебался в пределах 45-50 пунктов. Итог сентября – 48 пунктов — выглядит более чем оптимистично, в сравнении с данными 2015-2016 годов (8 и 18 пунктов соответственно)", — уточняют социологи.

Согласно данным нынешнего опроса, более двух третей (71%) россиян оценивают ситуацию в стране скорее положительно, отрицательные ответы дают около четверти наших сограждан (23%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-29 сентября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.