Социологи выяснили, насколько оптимистичным россияне видят будущее страны

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Россияне в целом стали оптимистичнее смотреть в будущее, нежели в предыдущие два года, по мнению 31% наших сограждан, страна уже прошла тяжелый период, но около 40% еще ожидают самых трудных времен, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Доля тех, кто думает, что худшие времена впереди, сегодня составляет 41%, а доля тех, кто полагает, что они остались позади – 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас", — отмечено в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

На основе ответов ВЦИОМ рассчитал индекс социальных ожиданий, который показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны. Он может принимать значение от —100 до 100 пунктов: чем выше, тем лучше ожидания.

Социологи зафиксировали положительную динамику этого индекса в нынешнем году, хотя он по-прежнему находится в области отрицательных значений. В сентябре 2017 года индекс оказался на отметке —31 пункт, отмечено в исследовании. При этом, уточняют во ВЦИОМ, в прошлые пару лет ожидания россиян в отношении будущего были куда более пессимистичны (-52 пункта в сентябре 2015 года и —48 пунктов в сентябре 2016 года).

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что после колебаний курса рубля и ценовых потрясений прошлых лет россияне ощутили стабильность — ситуация в стране и в собственной жизни большинством сегодня воспринимается как хорошая. © РИА Новости Перейти в фотобанк Опрос показал, что россияне считают новую революцию недопустимой для страны

"А самый простой прогноз будущего – это всегда проекция настоящего. Стабильность приносит надежду, что трудные времена позади или, может быть, сейчас, но дальше точно будет лучше. Эта надежда в последние месяцы заметно укрепляется. Правда, почти половина населения продолжает смотреть в будущее с опаской и светлого образа государства всеобщего благоденствия в нем пока не видит", — отметила эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-29 сентября 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.