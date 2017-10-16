В Госдуму внесли законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Госдуму РФ внесен проект закона о защите людей, сообщивших о коррупции, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.
Законопроект предлагает определить меры защиты государством лиц, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, совершённых в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях.
Согласно справке, такие лица могут быть защищены от ущемления их прав и законных интересов в течение двух лет с даты регистрации уведомления о коррупционном правонарушении.
Предусматривается обеспечение конфиденциальности сведений о коррупции, переданных тем или иным человеком, возможность получения им бесплатной юридической помощи, защита от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности, а также ущемления прав и законных интересов.