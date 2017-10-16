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Общество

"С папой и точка": пособие по выживанию отцов-одиночек

08:0016.10.2017
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© Fotolia / KostiaОтец с ребенкомОтец с ребенком
© Fotolia / Kostia

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. После развода между супругами встает вопрос о том, с кем останутся дети. Традиционно в России воспитанием занимаются мамы, но все чаще бывшие мужья берут ответственность за воспитание потомства на себя.

Такие отцы вызывают у окружающих разные эмоции: одни восхищаются, другие относятся к такой ситуации с подозрением. Корреспондент РИА Новости поговорила с отцами-одиночками и узнала, почему они оставили детей себе.

Мужчина с тремя девушками в постели
© Fotolia / shock
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Забрать, чтобы спасти

Иван Суханкин развелся с женой два года назад и через суд добился воспитания трехлетней дочери Евы.

"С бывшей женой мы несколько лет встречались, женились по любви. Все были счастливы. Почти сразу как Ева появилась на свет, мне пришла повестка в военкомат", — рассказывает Иван.

Спустя какое-то время жена начала вести себя странно — грубила по телефону, отказывалась посылать фотографии Евы. По словам Ивана, позже выяснилось, что супруга перестала появляться дома, проводила время в сомнительных компаниях.

"Жена — сирота. Мои родители предлагали помощь, но она отказывалась. Ева находилась с прабабушкой. Выяснилось, что с дочкой благоверная почти год не гуляла, плохо ее кормила. Врачи поставили Еве диагноз "дистрофия". Кроме того, жена пыталась свести счеты с жизнью. Тогда я понял, что ситуация критическая и попросил своих родителей забрать малышку", — вспоминает отец девочки.

Иван пришел из армии и первым делом подал на развод. Супруга, по его словам, не навещала дочь, игнорировала звонки мужа. Через суд он добился определения места жительства ребенка с ним.

© Фото из личного архива Ивана СуханкинаОтец-одиночка Иван Суханкин с дочкой Евой. Ивану 24 года
© Фото из личного архива Ивана Суханкина
Отец-одиночка Иван Суханкин с дочкой Евой. Ивану 24 года

"За два года жена ни разу не видела Еву. Не пишет, не помогает. Алименты не платит", — говорит Иван. Молодой отец-одиночка от Евы не скрывает, что мама просто не хочет с ней видеться: "Я учу дочку честности. Пока мы хорошо справляемся. Новую маму я не ищу, думаю, сначала нужно воспитать дочь, встать на ноги, а потом уже думать о себе".

Весомые доводы и юридическое бессилие

В России суд в большинстве случаев оставляет малолетних детей на воспитание матерей: девочек практически всегда, мальчика же могут отдать отцу только если ребенку больше шести лет. Без весомых причин мужчине оставить ребенка у себя крайне сложно.

"Доводами станут, например, негативные отзывы об образе жизни жены: если она алкоголичка, наркоманка, стоит на учете, ведет аморальный образ жизни либо не имеет средств к существованию, не работает", — рассказывает семейный юрист Дмитрий Скирченко.

Детей также могут оставить с отцом, если сама мать не против этого. Юрист уточняет, что тогда отцу нужно снова подать в суд, получить заключение органов опеки, прокурора и психолога, который может обратить внимание на привязанность ребенка к отцу.

"Есть конвенция ООН о правах ребенка, где говорится, что он не может быть отнят у матери без наличия исключительных обстоятельств. Это не стереотип, а сложившаяся юридическая практика", — считает Скирченко.

Льготы

Отец, один воспитывающий ребенка, может официально получить соответствующий статус, если его супруга умерла, и это подтверждено свидетельством о смерти. В других случаях отец не имеет права на такой статус, так как имя матери в любом случае вписано в свидетельство о рождении. Если мать ребенка жива, но отказывается принять на себя обязанности по его воспитанию, то мужчине придется через суд отвоевать себе право на помощь.

Детская деревня – SOS Томилино
© РИА Новости / Кирилл Калинников
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Согласно Трудовому кодексу, отец-одиночка, официально доказавший свой статус, имеет права на такие же льготы, как и матери-одиночки. Его нельзя сократить на работе, нельзя уволить по причине несоответствия должности или низкой квалификации.

Одинокого родителя не могут привлекать к работе в выходные и праздники, а к сверхурочной занятости — только с его согласия. Отцу-одиночке позволено брать дополнительный неоплачиваемый отпуск, продолжительные больничные и прочее. Одинокие папы имеют право на льготы по улучшению жилищных условий и выплату пособий.

Их все больше и больше

Официальной статистики по числу отцов, в одиночку воспитывающих детей, нет: Минздравсоцразвития не ведет такой учет. По оценке российской правозащитной ассоциации "Отцы и дети", в стране насчитывается около 750 тысяч одиноких пап, при этом в 2010-м их было только 300 тысяч. Социолог Светлана Шдода уточняет, что число отцов, воспитывающих детей, может доходить и до 800 тысяч человек. Разницу она объясняет тем, что мать может устраниться от воспитания ребенка неофициально, и юридически такая семья все еще будет считаться полной.

В социальной сети "ВКонтакте" есть немногочисленное сообщество отцов-одиночек — всего 2,6 тысячи участников. Администратор паблика Владимир Калинин тоже сам воспитывает сына, жена при разводе была не против. Мужчина уверен, что в семейном конфликте оба были не правы, но ребенок не должен страдать. Поэтому родителям важно и после развода сохранить дружеские отношения.

"В нашей ситуации я много работал, приносил хорошие деньги, но практически не появлялся дома. У нее появился другой человек. Дальнейшая совместная жизнь была невозможна. Мы развелись, но общаемся", — делится мнением Калинин.

Он рассказывает, что истории участников сообщества у всех разные: по его наблюдениям, чаще всего мужчины разводятся из-за измен жен или женского алкоголизма.

"Мы привыкли к своему "призванию", но таких людей в обществе немного. Нередко окружающие таращатся, осуждают или, наоборот, восхищаются отцом-одиночкой", — говорит он.

© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку отца
© Fotolia / Khorzhevska
Ребенок держит за руку отца

Парю, жарю, стираю

Мужчины в паблике обсуждают, казалось бы, обычные женские вопросы: "Есть рецепт чего-нибудь простенького, быстренького и одновременно вкусненького? Призываю: применим коллективный разум и не дадим детям нашим помереть с голоду", — пишет одинокий папа Александр и ниже прикладывает рецепт блюда "Рыба под сыром", которое, по его словам, одно из любимых у его дочери. Другие папы делятся опытом приготовления супа харчо, омлетов и фаршированных перцев.

Актуальны вопросы прививок, стирки школьной формы, а также что делать, если дочка влюбилась, и как поговорить с ней о первой интимной близости.

Молодой отец Иван, который воспитывает трехлетнюю Еву, считает, что научиться печь и следить за домом просто, и это не исключительно женские хлопоты: "Когда Ева была маленькой, я мог менять подгузники и пеленать. Когда остался один, учил дочку пользоваться ложкой и вилкой, разговаривать, ходить на горшок. Она умеет все, что требуется в ее возрасте. Я читаю ей сказки перед сном, утром одеваю, заплетаю косы. Мне легко с этим справляться, но если чего-то не знаешь, то открываешь поисковик и читаешь статьи".

"Женщинам здесь "медом намазано"

Отдельная категория участников группы — женщины, которые, по словам администратора паблика Владимира, ищут серьезного человека для отношений.

"Принцев мало, на всех не хватает. Логика у женщин такая: раз отец-одиночка не бросил своего ребенка, значит, не бросит и ее, позаботится. Но мужчины не стремятся снова знакомиться", — уверен Владимир.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Андрей Вахлаков воспитывает 13-летнего сына, с женой развелся семь лет назад. По словам мужчины, споров, с кем останется ребенок, не было — с папой и точка.
Андрей и его ребенок живут в Санкт-Петербурге, мама — в Сочи. На лето папа отправляет ребенка к ней. Отец научился вести хозяйство, все свободное время просвещает ребенку. Отдал его в музыкальную школу, по вечерам помогает делать уроки.

"Я в поиске. Найти новую жену можно, но только если она будет мне самому интересна и вдобавок понравится сыну. Но пока я не вижу в этом необходимости — новую маму мы совершенно точно не ищем, потому что справляемся со всем самостоятельно. А второй раз наступить на грабли я не хочу", — говорит Андрей.

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