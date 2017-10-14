Бастрыкин назвал условие отмены моратория на смертную казнь

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Мораторий на смертную казнь можно отменить лишь по итогам референдума, а применять подобную меру нужно лишь в исключительных случаях, заявил в субботу глава СК РФ Александр Бастрыкин после лекции, которую он провел в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

"Отвечая на вопросы аудитории, Александр Бастрыкин высказался о том, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, а применять следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность. При этом сам он является сторонником того, чтобы действовать гуманными средствами, а не ставить целью устрашение людей", — рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, глава СК также считает, что формат, в котором ведомство функционирует сегодня, оптимален.

Помимо этого, Бастрыкин привел аудитории ряд цифр, говорящих о работе ведомства. Так, за 10 лет было раскрыто более 60 тысяч преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены.

"Раскрываемость особо тяжких преступлений составляет около 90 процентов. В качестве обвиняемых привлечено более 4 тысяч лиц, обладающих особым правовым статусом", — добавил он.