В Сочи открыли Всемирный фестиваль молодежи концертом под дождем

СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Около семи тысяч жителей и гостей Сочи пришли на торжественное мероприятие, посвященное открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, несмотря на сильный дождь. Изюминкой праздничного концерта стало блиц-интервью на сцене с участниками фестивалей молодежи на Кубе 1978 года и в Москве 1985 года.

Одна из участниц интервью Марина Антошечкина сравнила впечатления от второго фестиваля в столице СССР в 1985 году с полетом в космос.

"Я, вчерашняя школьница, удостоилась такой чести! Я тогда стала лауреатом нескольких творческих конкурсов, меня заметили организаторы фестиваля от Тульской области и предложили принять в нем участие. На фестивале мы участвовали практически во всех концертах, общались с самыми известными артистами, посещали различные развлекательные мероприятия, музеи. Воспоминания остались на всю жизнь. По мерам безопасности Москва и Сочи абсолютно идентичны. По дружелюбию и открытости они тоже очень похожи", — рассказала Антошечкина.

Вместе с почетными гостями все присутствующие спели "Гимн демократической молодежи", который впервые был исполнен на Страговском стадионе в Праге 25 июля 1947 года, в день открытия I Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и который был удостоен первой премии на конкурсе песен фестиваля. Перед зрителями выступили творческие коллективы города, исполнившие народные танцы и песни разных стран мира, а также специальный гость праздника — группа "30.02".

С открытием Всемирного фестиваля молодежи и студентов присутствующих поздравил глава города Сочи Анатолий Пахомов. "Мы рады всех поздравить и сказать, что мы, сочинцы, достойно провели Олимпийские игры. И очень сильно готовимся к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мы говорим всем гостям "Добро пожаловать в Сочи!". Уверен, что наше гостеприимство и теплые сердца сделают все для того, чтобы всем у нас было хорошо", — заявил градоначальник.

Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В организации самого грандиозного мероприятия последних лет будут помогать добровольцы со всего мира. Фестиваль будет обслуживать огромная армия волонтеров – более пяти тысяч человек.

"В их числе 610 ребят из Краснодарского края и 100 человек городских волонтеров. Они будут работать на самых главных функциях – на входных воротах Сочи: на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Если для большинства добровольцев работа начинается только сейчас, городские волонтеры встречают гостей уже пять дней. За это время ребята встретили уже более 10 тысяч человек", — рассказал журналистам начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября. Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Старт фестивалю был дан на международном параде-карнавале, который прошел в субботу в Москве.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>

