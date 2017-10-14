Путин дал старт движению по новому участку трассы Р-23

ГАТЧИНА (Ленобласть), 14 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия автомобильного движения по новому участку реконструируемой дороги Р-23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.

Речь идет о более чем 12-километровом участке, который был построен с нуля в стороне от прежнего маршрута трассы, проходившего через населенные пункты. Глава государства прибыл на новую дорогу близ Гатчины и осмотрел стенды, посвященные реализации проекта, и пообщался с рабочими, поздравив их с предстоящим Днем дорожника. Глава Минтранса Максим Соколов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт доложили президенту о реализации других дорожных проектов на Северо-Западе России, в Краснодарском крае и Крыму — в том числе о строительстве подъездной дороги к мосту в Крым.

Путин дал символический старт началу движения, после чего, по традиции, первыми по новой дороге прошли грузовики из числа работавшей здесь стройтехники. После окончания церемонии дорога стала доступна для всех автомобилей.

Р-23 (старое обозначение М-20) Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией является трассой федерального значения, связывающая Северную столицу и Ленинградскую область с Белоруссией и странами Прибалтики. Реконструкция трассы на участках от 31-го километра до 54-го километра разделена на два этапа. Первый — строительство новой дороги протяженностью 12,4 километра от населенного пункта Дони до объезда Гатчины. Именно по ней в субботу открыто движение, хотя изначально запуск планировался на 2018 год.

Второй этап — реконструкцию более 14 километров дороги от обхода Гатчины до населенного пункта Большие Колпаны — планируется также завершить досрочно, в 2019 году. Общая стоимость работ составляет 27,3 миллиарда рублей, генеральный подрядчик — компания "ВАД".