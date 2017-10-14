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Общество

В Россию с любовью: Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (31)
18:1514.10.2017
(обновлено: 18:17 14.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Екатерина Кованова. Несмотря на капризы погоды, масштабный парад-карнавал проходит в субботу в центре российской столицы: в праздничном шествии по набережным Москвы, посвященном открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участвуют более 30 тысяч российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты.

У природы нет плохой погоды

Самолет заходит на посадку. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участник Всемирного фестиваля молодежи оказал помощь пассажиру самолета
Как передает корреспондент РИА Новости, продолжающийся весь день дождь не испортил настроение участникам карнавала, ненастная погода не помешала и движению впечатляющих инсталляций, посвященных парадам Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 и 1985 годов. Торжественное шествие проникнуто атмосферой дружбы и единства, красочные костюмы, радостные улыбки, многоголосица самых разных языков мира и национальная музыка создают настроение настоящего карнавала.

Открывает шествие колонна официальных делегаций стран-участниц фестиваля.

Оригинальный штрих пестрого и масштабного действа — решение организаторов включить в него самобытные карнавальные традиции мира. Так, в праздничном шествии по набережным Москвы протекают многокрасочные, многоликие и уникальные обычаи народов, среди которых представлен опыт венецианских (Италия), кельнских (Германия), китайских и бразильских карнавалов, а также голландский фестиваль тюльпанов (Нидерланды), праздник цветения сакуры (Япония), марди гра (Новый Орлеан, США) и уже полюбившийся россиянам карнавал красок холи (Индия).

Замыкает величественную, объемную, разноцветную колонну оркестр из России.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>

В Россию с любовью: участники фестиваля о празднике

Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жириновский предложил проводить Всемирный фестиваль молодежи летом
Во время фестиваля корреспондент РИА Новости пообщался с некоторыми иностранными студентами, которые рассказали о своих ощущениях от праздника и о том, что они думают о России и Москве. "Я счастлива быть здесь. Это красивое и большое действо, так много людей, и я очень счастлива", — сказала участница фестиваля из Кореи. Она отметила, что это ее первый визит в Москву и что ей нравится этот город.

Студент из Мексики рассказал, что приехал специально на фестиваль. "Парад действительно красивый. Студенты, собравшиеся сегодня в Москве, действительно счастливы быть здесь", — сказал он, добавив, что считает Москву большим и величественным городом. "Москва — великий город, действительно очень-очень большой город. Я думаю, отличное место для проведения чемпионата мира по футболу. Я действительно пребываю в радостном настроении в этом городе", — сказал он РИА Новости, отметив, что хочет вернуться снова в Москву уже на ЧМ-2018.

Иорданцы рассказали, что впечатлены праздником, им нравится русская культура. "Очень нравится культура, познакомились с множеством людей со всего мира", — сказал один из студентов. Участницы фестиваля из Испании также пребывали в отличном настроении, девушки пели один из популярных сегодня хитов — песню Луиса Форси и Пэдди Янки Despacitо и танцевали.

Студентка из Шри-Ланки, несмотря на прохладную погоду и осеннюю морось, пришла на фестиваль в легком национальном платье, храбрая девушка держала в руках теплый пуховик, но не надевала его. "Не одеваю, потому что хочу показать мою одежду", — сказала улыбаясь студентка РИА Новости. "Тут холодно, но очень интересно. Я счастлива быть здесь", — сказала она, пояснив, что ей очень интересно, словно на экскурсии.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017

Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Москва торжественно открыла XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Услышав вопрос о президенте России Владимире Путине, девушка заулыбалась и сказала, что знает, что он очень энергичный и активный человек. "Это мне нравится, он очень активно занимается работой, как очень молодой. Мне он нравится как лидер: активный, занятой, работающий", — сказала студентка.

Участники фестиваля из Китая и Монголии рассказали, что учатся в РУДН и российские студенты всегда помогают им. "Знаете, система китайского языка и система русского языка — очень разные, и это очень трудно для нас, русская грамматика — это очень сложно для нас, и русские друзья — они обычно помогают нам учить русский язык. Мне нравится Россия", — поделился студент из Китая. Оба студента отметили, что любимым для них русским блюдом стал борщ.

Фестиваль

Карнавальное шествие началось на площади Васильевского спуска, его участники пройдут 8 километров до южного спортивного ядра комплекса "Лужники" по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Подготовка к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Путин выступит на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Кульминацией шествия станет грандиозный концерт телеканала "Музыка Первого" в "Лужниках", который будет транслироваться в прямом эфире на весь мир с 16.30 по московскому времени (в 18.00 начнется официальная часть концерта).

Организаторы не оставят столицу и без праздничного салюта, он состоится на Лужнецкой набережной и продлится 15 минут (начало в 21:00).

Субботнее столичное шествие станет вступительным событием фестиваля, затем эстафету примет Сочи, где с 15 по 22 октября соберутся 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в грандиозном молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля 2 тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент РФ Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку. Предыдущий, 18-й по счету фестиваль прошел в декабре 2013 года в столице Эквадора Кито. Россия уже в третий раз в своей истории примет ВФМС: предыдущие два фестиваля проходили в 1957 и 1985 годах.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУчастники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
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