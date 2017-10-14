МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. C 14 октября в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает сайт Госавтоинспекции.

Теперь для допуска к экзамену в ГИБДД надо пройти верификацию свидетельства об обучении в автошколе и о прохождении медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов. Таким образом ГИБДД намерено бороться с поддельными или незаконно полученными документами.

Есть изменения и в практической части экзамена. Например, те, кто хочет получить права на управление мотоциклом, будут обязаны выполнять упражнение на скоростное маневрирование с элементами "змейки", разгона, торможения и объезда препятствий. Раньше такой тест проводился только по решению экзаменатора. Упражнение предполагало наличие площадки длиной 80 метров, которые есть далеко не везде, поэтому к существующей схеме добавлен второй вариант, который может быть адаптирован для любой площадки.

Новыми правилами запрещается опрокидывание мотоцикла — теперь это будет означать, что экзамен не сдан.

Кандидатов в водители тоже ожидают новшества — если они не смогут с первой попытки выполнить упражнение при движении задним ходом (например, заезд в бокс), то второй раз включить заднюю передачу будет нельзя. Раньше число таких попыток не регламентировалось. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины (зеркалами или бампером) запрещено.

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.

За правами — в МФЦ

Новый регламент также уточняет сроки для предоставления госуслуги по выдаче водительских прав или замене удостоверения в многофункциональных центрах.

Получить права в МФЦ можно с марта нынешнего года. Ранее этим занимались только подразделения Госавтоинспеции. Новый регламент предписывает, что оформление прав через МФЦ должно занимать не более 15 рабочих дней. Фото на права также будут делать в МФЦ, а затем весь пакет документов будут передавать в ГИБДД по электронной почте или с курьером.

Расширился и перечень документов, которые заявитель может подавать по собственной инициативе. В частности, это касается заграничного паспорта — в соответствии с ним будут приводиться дублирующие записи латинскими буквами имени и фамилии в водительском удостоверении.

Регламент для инспекторов

Кроме того, с 20 октября вступит в силу новый Административный регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения. Это инструкция для сотрудников ГАИ о том, что можно и чего нельзя делать при общении с гражданами.

В соответствии с ним инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов не только на стационарных постах, но и в любом месте на дороге. Также они получили право требовать документы не только у водителей, но и у всех граждан. При этом полицейский должен быть "вежливым, тактичным, обращаться только на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность двоякого их понимания".

Сотрудникам ГИБДД запрещается оскорблять граждан, а также предписано воздерживаться "от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера" по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.

Новые предложения

На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Согласно документу, "стоимость" этого нарушения вырастет с полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Кроме того, МВД предлагает разрешить сотрудникам ГИБДД наказывать водителей за нарушения ПДД на основании видео от граждан, зарегистрированных на портале госуслуг.

Сейчас полицейским приходится вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам данных личность нарушителя, приглашать его для опроса и искать свидетелей. На это тратится много ресурсов и времени, при этом сотрудники ГИБДД ограничены сроком в два месяца.

Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.

Еще одна поправка к Правилам дорожного движения касается участившихся случаев наездов на водителей, вышедших из автомобиля на дороге. Для предотвращения таких ДТП МВД предлагает обязать водителей надевать светоотражающую одежду, прежде чем выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

С инициативами выступили также и автошколы. Так, Союз автошкол Москвы предлагает ГИБДД разделить водителей на любителей и профессионалов.

По мнению председателя союза Александра Ачкасова, любителей не следует перегружать знаниями, которые им не потребуются, а профессионалов надо учить получше. Для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить примерно на треть, а за теми, для кого вождение является работой, надо усилить контроль, считает он.