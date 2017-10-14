Путин выступит на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщила пресс-служба президента России.

"15 октября в Сочи Президент Российской Федерации В.В. Путин примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая состоится в Ледовом дворце "Большой", а также пообщается с участниками мероприятия", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении Путина выступить на фестивале. Он добавил, что о времени его выступления сообщат дополнительно.

Отмечается, что Россия уже в третий раз становится хозяйкой фестиваля. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября. Основные мероприятия и церемония открытия пройдут в Сочи, в Москве накануне открытия начался праздничный карнавал.

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