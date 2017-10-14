Москва торжественно открыла XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017

Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Парад-карнавал, открывающий крупнейшее молодежное событие — XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, — стартовал в центре российской столицы; в праздничном шествии участвуют более 30 тысяч российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты, передает корреспондент РИА Новости в субботу.

Карнавальное шествие начало движение с площади Васильевского спуска, его участники пройдут 8 километров до южного спортивного ядра комплекса "Лужники" по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Открывает масштабное и колоритное шествие колонна из группы официальных делегаций стран-участниц фестиваля, за ними идут остальные участники. Особенностью карнавала стала представленная участниками шествия реконструкция парадов Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые проходили в 1957 и 1985 годах.

Оригинальный штрих пестрого и красочного действа — решение организаторов включить в него самые лучшие и самобытные карнавальные традиции мира. Так, в праздничном шествии представлены венецианский (Италия), кельнский (Германия), китайский и бразильский карнавалы, голландский фестиваль тюльпанов (Нидерланды), праздник цветения сакуры (Япония), а также марди гра (Новый Орлеан, США) и уже полюбившийся россиянам карнавал красок холи (Индия). Замыкает колонну оркестр из России.

Кульминацией шествия станет грандиозный концерт телеканала "Музыка Первого" в "Лужниках", который можно будет транслироваться в прямом эфире на весь мир с 16.30 по московскому времени (в 18.00 начнется официальная часть концерта).

Организаторы не оставят столицу и без праздничного салюта, он будет организован на Лужнецкой набережной и продлится 15 минут (начало в 21:00).

Субботнее столичное шествие станет вступительным событием фестиваля, затем эстафету примет Сочи, где с 15 по 22 октября соберутся 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в грандиозном молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля 2 тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент РФ Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку. Предыдущий, 18-й по счету фестиваль прошел в декабре 2013 года в столице Эквадора Кито. Россия уже в третий раз в своей истории принимает ВФМС: предыдущие два фестиваля проходили в 1957 и 1985 годах.