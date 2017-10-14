Участник Всемирного фестиваля молодежи оказал помощь пассажиру самолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Участник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) из Таджикистана 30-летний Хайем Махмудов оказал первую помощь потерявшему сознание пассажиру самолета, следовавшего из Москвы в Ростов-на-Дону.

Около 90 участников фестиваля из разных стран прилетели в Ростов-на-Дону в сопровождении волонтеров опорного Донского государственного технического университета (ДГТУ). Среди прилетевших в Ростов участников есть принц из Бахрейна. Образовательная и развлекательная программы для участников фестиваля также проходят на базе ДГТУ. В Сочи участники фестиваля улетают 17 октября.

"Во время перелета один из пассажиров потерял сознание. Я предполагаю, что у него снизился уровень сахара в крови, из-за этого у него упало давление. Мы со стюардессами оказали ему первичную помощь, привели в сознание, стабилизировали давление и до посадки оказывали психологическую поддержку", — рассказал Махмудов РИА Новости.

Он добавил, что по роду деятельности каждый день встречается с такими случаями, так что никакой паники при оказании помощи у него не было. Хайем Махмудов — врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Таджикского государственного медицинского университета.

По информации источника агентства в правоохранительных органах региона, на борту стало плохо 68-летнему жителю Московской области, который летел в гости к знакомым в Ростове-на-Дону.

"Самолет летел из Шереметьево в Ростов, во время полета 68-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание. Врачи говорят, что у него подскочило давление. К месту посадки самолета выехала скорая помощь, мужчина от госпитализации отказался", — пояснил источник.

ВФМС пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, а старт фестивалю будет дан на международном параде-карнавале, который пройдет 14 октября в Москве. Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.