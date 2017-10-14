15 октября изменятся маршруты общественного транспорта в Москве

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В связи с проведением Московского полумарафона 15 октября с 08:00 до окончания мероприятия изменятся маршруты общественного транспорта, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Автобусы № С10 курсировать не будут.

Троллейбусы № 7 будут следовать по маршруту троллейбуса № 17 — от станции метро "Парк Победы" до Озерной улицы.

Автобусы № 902 в обоих направлениях проедут со стороны Ново-Переделкина с Мичуринского проспекта по Университетскому проспекту и Мосфильмовской улице, а затем — своим привычным маршрутом.