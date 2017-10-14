"ВКонтакте" и YouTube удалили информацию о "зацеперах" и "руферах"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Администраторы социальной сети "ВКонтакте" и видеохостинга YouTube удалили информацию о "зацеперах" и "руферах" со 187 интернет-страниц, сообщается на сайте Роскомнадзора в субботу.

Как отмечается, сотрудники Роскомнадзора на основании судебных решений направили требования во "ВКонтакте" и YouTube об ограничении доступа к страницам "зацеперов" и "руферов". Ведомство подчеркивает, что на этих страницах размещались материалы, пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения).

"Субкультуры "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Администраторы социальной сети "ВКонтакте" и видеохостинга YouTube уже удалили противоправную информацию, касающуюся "зацепинга" и "руфинга", со 187 интернет-страниц", — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, информация с еще 91 страницы находится в процессе удаления.