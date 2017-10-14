Главный судмедэксперт Москвы уволился с должности

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов уволился с должности по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Ранее СМИ сообщили, что решение об увольнении специалиста связано с уголовным делом, которое проводит МВД.

"Кильдюшов Е. М. обратился в департамент здравоохранения Москвы с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено. В настоящее время он не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом ДЗМ", — отметили в департаменте.