Организаторы Всемирного фестиваля молодежи оценили готовность к мероприятию

© Организационный комитет по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

© Организационный комитет по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

© Организационный комитет по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

© Организационный комитет по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. 13 октября председатель организационного комитета по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу осмотрели площадку предстоящего фестиваля.

Сергей Кириенко и Николас Пападимитриу остались довольны готовностью площадки к приему участников и началу программы, оформлением и разнообразием зон для дискуссий, обучения, общения и отдыха, сообщает пресс-служба ВФМС.

© Организационный комитет по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Председатель организационного комитета по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу © Организационный комитет по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Председатель организационного комитета по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу

Они осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, международный пресс-центр, экспозиции Youth Expo, фотовидеостудию, оценили интерактивные возможности IT-партнеров фестиваля — "Битву роботов", площадку Wargaming, где пройдет кибертурнир по World of Tanks, и другие объекты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.