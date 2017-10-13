Учительницу в Подмосковье уволили после показа на уроке фильма "Оно"

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Учительницу из Подмосковья, показавшую по просьбе учеников на уроке русского языка фильм ужасов "Оно" по книге Стивена Кинга, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Балашихи.

Ранее СМИ сообщили, что в одной из школ подмосковного Железнодорожного вместо урока русского языка детям показали фильм ужасов "Оно".

"Учителя попросили дети (показать фильм), мотивы непонятны, но она пошла навстречу… Преподавателя уволили", — отметил собеседник агентства.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно.

Картина "Оно" стала самой кассовой за всю историю фильмов ужасов. Мировые сборы от проката фильма уже пересекли отметку в 500 миллионов долларов.