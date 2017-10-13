Минтруд разработал законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минтруд России разработал законопроект, защищающий людей, которые сообщили о коррупции, сообщила пресс-служба ведомства.

"Законопроект… подготовлен Минтрудом России в развитие поручений, содержащихся в национальных планах по противодействию коррупции… Документ направлен на защиту государством лиц, уведомивших работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях", — говорится в сообщении.

В Минтруде пояснили, что проект закона предусматривает защиту от неправомерного увольнения, а также от иных ущемлений прав и законных интересов сообщившего о взятке человека в течение двух лет со дня регистрации его уведомления. Документ содержит нормы об обеспечении конфиденциальности сведений о взятке, а также вводит возможность получения человеком, сообщившим о коррупции, бесплатной юридической помощи.

"Проектом закона устанавливается, что решение об увольнении, переводе на иную должность, привлечении к дисциплинарной ответственности может быть принято к указанному лицу только после рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов или иного коллегиального органа образованного работодателем", — добавили в министерстве.

При этом, согласно законопроекту, на такое заседание нужно будет пригласить прокурора, которому необходимо представить материалы не менее чем за пять рабочих дней до заседания, а также по итогам заседания.