Врачи ФМБА проведут диспансеризацию жителей КЧР в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 13 окт — РИА Новости. Врачи Федерального медико-биологического агентства в 2018 году проведут бесплатную диспансеризацию жителей Карачаево-Черкесии; такое решение принято по итогам встречи главы республики Рашида Темрезова с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой, сообщает пресс-служба главы региона.

"На встрече обсудили широкий круг практических вопросов сотрудничества региона с ФМБА в сфере профилактики заболеваний, вакцинации, повышения квалификации работников здравоохранения, развития санатарно-реабилитационного направления. По всем направлениям возможного сотрудничества региона с ФМБА будет составлена "дорожная карта", — цитирует Темрезова пресс-служба.

В ближайшее время в ФМБА будет подана заявка на проведение бесплатного обследования людей во всех городах и районах Карачаево-Черкессии на 2018 год. Обследование проведут около 70 врачей ФМБА с использованием специальных передвижных комплексов, которые могут выполнять функции как операционной, перевязочной, так и реанимации. В реанимационном модуле можно проводить неотложную помощь, включая торакальную, брюшную, сосудистую и другие виды сложных операций одновременно несколькими врачами. Модуль оснащен самым современным анестезиологическим оборудованием.