Эстафета флага чемпионата WorldSkills-2019 пройдет через 21 страну

КАЗАНЬ, 13 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Эстафета флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 обойдет 21 страну, в которых ранее проводились чемпионаты, а также побывает в космосе, сообщает АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (соорганизатор чемпионата).

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут молодые люди до 25 лет из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

"Концепция эстафеты флага WorldSkills Kazan 2019 13 октября была презентована в преддверии чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби на заседании стратегического комитета WorldSkills International. Согласно концепции, флаг обойдет все страны мира, которые ранее принимали мировые чемпионаты по стандартам WorldSkills, — это 21 страна и 33 города", — говорится в сообщении.

Старт путешествию флага будет дан в столице ОАЭ на закрытии чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017, где пройдет торжественная церемония передачи флага от Абу-Даби Казани как городу-организатору следующих мировых соревнований. Предполагается, что эстафета финиширует в столице Татарстана в день церемонии открытия чемпионата 2019 года. По информации организаторов, маршрут эстафеты пройдет не только по Земле: в декабре этого года планируется отправить флаг в космос.

"Я думаю, что это потрясающее предложение, и нам всем нужно объединиться, чтобы воплотить этот проект… В течение следующих нескольких дней нужно понять, как реализовать его совместно с казанской командой. Это может стать огромным ресурсом для того, чтобы популяризировать бренд WorldSkills, и это очень достойное предложение, и все, что нам нужно сделать, — работать над ним в партнерстве с Казанью", — отметил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году.

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