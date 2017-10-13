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Общество

Бегемот, медведь или альпака? Самые необычные домашние животные

15:3113.10.2017
(обновлено: 15:35 13.10.2017)
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© AP Photo / Steve JenkinsСвинья Эстер со своими хозяевами, КанадаСвинья Эстер со своими хозяевами, Канада
© AP Photo / Steve Jenkins

Несмотря на то, что собаки и кошки по-прежнему остаются самыми популярными домашними питомцами,  люди все чаще отдают предпочтение экзотическим животным. Редакция ria.ru подобрала несколько историй про необычных братьях наших меньших.

1) Авиамедведь Мансур Орловский


Весной 2016 года сотрудники аэродрома Орловка в Тверской области обнаружили новорожденного медвежонка, мать которого вероятно убили браконьеры. Зверя выкормили и пытались пристроить в цирк и зоопарк, так как отпускать его в лес было нельзя: он привык жить с людьми. В итоге медвежонка никуда не взяли, и он остался жить на аэродроме, получив имя Мансур (медведь на алтайском диалекте). У Мансура есть своя страница в Facebook.


2) Свинья Эстер

Жители Канады Стив и Дерек несколько лет назад купили мини-пига: продавец обещал им, что вес взрослого животного не превысит 30 килограмм. Однако мини-пиг оказался "макси" и вырос в настоящую свинью. Но хозяева по-прежнему в восторге от своей любимицы, которая весит уже более 300 килограмм. У Эстер тоже есть своя страница в Facebook.

 

3)  Овцы Пет и Чарли 

Овца Пет рано потеряла родителей и вырастили ее колли. От них она нахваталась собачьих повадок. Ролики, которые выкладывала на YouTube хозяйка животных Джемма Маккензи, набирали по несколько десятков тысяч просмотров. К сожалению, Пет уже нет в живых. Однако ее дочка Чарли унаследовала любовь к собакам. Хозяева выкладывают ее проделки здесь.

4) Бегемот Джессика

Пожалуй, самое необычное домашние животное завела семья из ЮАР. Супруги Жубер спасли от смерти детеныша бегемота, которого выбросило на берег во время наводнения. Питомца назвали Джессикой, и она быстро освоилась в человеческом доме. Сейчас ей уже 17 лет, у нее своя семья в стаде бегемотов, однако она все равно приходит в дом к Жуберам, играет с ними и иногда спит на любимом матрасе.


5) Лиса Джунипер 

 

My favorite part about leaving the house is coming home to this. #thehappiestfox

Публикация от J U N I P E R & F I G (@juniperfoxx)

 

Джунипер с рождения живет с людьми. Несмотря на то, что лис практически невозможно приручить, в человеческом доме она чувствует себя совершенно комфортно: играет с хозяйкой и собаками, прыгает на кровати и таскает со стола еду.

6)  Альпака Чуи

Making a special entrance #chewythealpaca #beach #alpacasofinstagram

Публикация от Chewpaca (@chew_paca)

История четырехлетней альпаки Чуи из Австралии могла закончиться трагично. Животное растили для охраны отары овец, однако Чуи оказался слишком маленьким и владельцы решили продать его на мясную ферму. К счастью, мальчик Мэтт упросил родителей выкупить животное. Теперь они неразлучные друзья.

 

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