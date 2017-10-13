Минтранс хочет увеличить штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде в пять раз

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минтранс РФ внес в правительство законопроект об увеличении штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах до 5 тысяч рублей, сообщил замминистра транспорта Алан Лушников.

Замминистра отметил рост числа случаев ДТП на железнодорожных переездах. Минтранс, как сообщалось, готовил соответствующий проект ещё в 2016 году.

"Законопроект министерством разработан, согласован со всеми и внесён в правительство об увеличении штрафа для водителя до 5 тысяч рублей. Надеемся, что в ближайшее время этот законопроект будет правительством рассмотрен и внесен в Государственную Думу", — сообщил Лушников на коллегии Ространснадзора.

Замминистра добавил, что Минтранс рассчитывал на больший штраф. "Но по итогам дискуссии остановились пока на этой цифре", — пояснил он.

Речь идёт о штрафе за выезд на железнодорожный переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде. За данные нарушения в настоящее время предусмотрен штраф 1 тысяча рублей. Изменения для увеличения штрафа вносятся в статью 12.10 Кодекса об административных правонарушениях.

Одно из крупных ДТП произошло на прошлой неделе. В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на переезде вблизи станции Покров столкнулись автобус и пассажирский поезд. По данным СК РФ, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. РЖД сообщили, что направят обращения в Минтранс, МВД и комитет по транспорту Госдумы, чтобы акцентировать внимание органов госвласти на беспрецедентном росте числа нарушений ПДД со стороны водителей при пересечении железнодорожных переездов.