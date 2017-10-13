Под Ульяновском похоронили погибшего в Сирии летчика Су-24 Юрия Медведкова

САМАРА, 13 окт — РИА Новости. Летчика Юрия Медведкова, погибшего в Сирии, похоронили с воинскими почестями в поселке Русский Мелекесс в Ульяновской области, сообщил в пятницу РИА Новости источник в администрации региона.

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли два летчика: пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховск.

"Сегодня Юрия Медведкова похоронили со всеми воинскими почестями в поселке Русский Мелекесс Ульяновской области. На прощании присутствовала рота почетного караула, салютная группа и оркестр", — сообщил собеседник агентства.

Как рассказал источник, перед похоронами в поселке прошел траурный митинг в память о погибшем летчике. На похороны пришли военнослужащие, руководство Ульяновской области и губернатор Сергей Морозов. По словам собеседника агентства, глава региона сообщил, что в честь погибшего в Сирии Медведкова в поселке Русский Мелекесс будет названа школа, а также организован музей памяти.

Медведков был уроженцем Ульяновской области. В последние годы он проживал в Калининградской области. Ранее ульяновский губернатор Сергей Морозов, пообещал оказать поддержку семье погибшего.

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