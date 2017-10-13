Москалькова предложила создать службу по защите прав пациентов психбольниц

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала создать службу защиты прав пациентов психиатрических лечебниц.

"Служба защиты прав пациентов предусмотрена законом о психиатрической помощи, и нормы этого закона не реализуются в течение 20 лет… Такая служба, конечно, нужна, ее хотелось бы увидеть как можно скорее", — сказала Москалькова на лекции в РАНХиГС.

Омбудсмен уточнила, что проблема в реализации идеи в том, что правительство не могло определить, при каком ведомстве эта служба должна находиться.

По мнению уполномоченного, аппарат омбудсмена не может курировать ее деятельность, так как занимается правонарушениями со стороны властей, а Минздрав мог бы оценивать проблему не очень объективно. Москалькова считает, что служба должна быть независимой, а ее механизмы работы должны быть устроены так же, как, например, Роспотребнадзор.