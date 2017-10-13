Автомобильную арку моста в Крым закрепили на фарватерных опорах

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Автомобильный пролет строящегося моста через Керченский пролив закрепили на фарватерных опорах, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

В полдень судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновили в обычном режиме – на 18 часов раньше запланированного срока. Накануне строители подняли арку весом более пяти тысяч тонн на высоту 35 метров, процесс занял около пяти часов.

"Арка в настоящее время надежно закреплена. Работы производятся на безопасной для судоходства высоте и в безопасной зоне, непопадающей в судоходный габарит, поэтому мы открываем Керчь-Еникальский канал", — цитирует инфоцентр начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Романа Новикова.

Операция по установке арки началась утром в среду, судоходное движение в проливе приостановили на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров доставили в створ моста с помощью буксиров.

Затем начался подъем арки рядом с железнодорожным пролетом, который установили в конце августа.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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