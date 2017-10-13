Уральский гусар признался в любви Поклонской в песне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Уральский гусар Ярослав Ширшиков записал песню с признанием в любви депутату ГД Наталье Поклонской, в пятницу он вылетает в Москву искать встречи с ней и с Владимиром Жириновским, которого он вызвал на дуэль за нелестный отзыв о коллеге лидера ЛДПР по Госдуме.

"Как мужчине, живущему на расстоянии, будучи незнакомым, соблазнять любимую женщину? Я написал вальс. Вот сижу у себя дома в Екатеринбурге, собрал сумку, сейчас еду в (аэропорт) "Кольцово", вылетаю в Москву искать встречи с Натальей", — сообщил Ширшиков РИА Новости в пятницу.

В песне, написанной для Поклонской, есть такие слова: "И падали листья, Мы плакали вместе с дождем, На ваш Facebook я адресую Все мои письма, Написанные душой". Подписаны стихи "ротмистром Ширшиковым". Собеседник агентства рассказал, что уже месяц влюблен в Поклонскую.

"Во-первых, она мне как женщина давно нравится. Я видел ее фотографии, видео-интервью. Я обратил внимание, что на нее началась травля. И просто как мужчина решил заступиться за нее сначала. Опубликовал пост. Потом, я смотрю, еще один достойный гражданин заступился за нее — Рамзан Ахматович Кадыров. Я попросил его поддержки. И понял, что мне эта женщин стала совершенно не безразлична. Поэтому решил добиться ее и оградить от нападок", — отметил Ширшиков.

Он добавил, что пытался связаться с Поклонской в интернете. "Я пишу ей в Facebook. Она пока не отвечает. Но она депутат Государственной Думы, занятая, я понимаю. Я надеюсь, что она обратит внимание рано или поздно. Смелость города берет", — сказал он.

Также Ширшиков заявил, что вызвал на дуэль лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который нелестно отозвался о Поклонской.

"Меня совершенно оскорбило, как Владимир Вольфович отозвался о Наталье, когда я уже испытывал к ней самые светлые чувства. Что это за высказывание в адрес женщины? Хрупкой девушки, тем более. Это меня оскорбило, я его публично вызвал на дуэль. Ответа пока не получил, но с ним я буду искать встречи в Москве обязательно. Я ему брошу перчатку в лицо", — подчеркнул собеседник агентства.

Ширшиков отметил, что его привлекает в Поклонской то, что "она такая маленькая, милая, хрупкая и такая отважная".