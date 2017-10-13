Ликвидацию ФМС и ФСКН отложили до лета 2018 года

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев продлил срок упразднения Федеральной миграционной службы (ФСКН) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) до 1 июля 2018 года.

"Продлить до 1 июля 2018 года срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСКН России", — говорится в распоряжении, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.

С чем связан перенос сроков, не уточняется.

Наркоконтроль и миграционная служба были ликвидированы как самостоятельные федеральные службы указом президента в апреле 2016 года, их функции переданы МВД. Правительство РФ ранее распорядилось завершить ликвидационные мероприятия по 1 октября 2017 года.