Сослуживец рассказал о погибшем в Сирии штурмане Копылове

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Погибший в Сирии при взлете самолета Су-24 Юрий Копылов был хорошим семьянином и отличным штурманом, рассказал журналистам его сослуживец старший летчик, гвардии-капитан Михаил Ермолов.

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховске. В эти минуты в Воронеже проходит панихида по Юрию Копылову.

"Это был очень семейный человек. Для него в жизни две основные задачи — это его работа и его семья. Все свое время он отдавал, чтобы быть хорошим отцом и отличным штурманом", — сказал Ермолов. По его словам, с Копыловым он прослужил 15 лет.

"Если ему ставилась задача, то он очень добросовестно подходил к ее выполнению. Возможно, что он брал на решение поставленной задачи очень много времени, но выполнял ее на оценку пять с плюсом", — отметил Ермолов. По его словам, Копылов был разносторонней личностью: любил спорт, в выходные ездил в велопоходы, а также занимался художественной фотографией.

"А в последнее время он очень увлекался работой с деревом, резьбой по дереву. Надо сказать, что крайний ремонт дома делал своими руками. Покупал специализированную технику и, начиная от наличников и кончая последними заклепками, он делал своими руками", — рассказал Ермолов.

"Я не мог поверить и до сих пор не могу поверить, что произошла такая трагедия", — добавил он.