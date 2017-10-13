Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц, показал опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ).

При этом, чтобы считаться богатым, по мнению россиян, нужно получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц.

Также опрос показал, что с 2011 года на 4% снизилось количество людей, считающих, что в России большая разница между бедными и богатыми. При этом отмечается, что с 2011 года на 7% снизилось количество тех, кто думает, что разница в доходах между бедными и богатыми увеличивается. Также 63% опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны. При этом прослойка богатых, по мнению опрошенных, составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61-70%.

В результате опроса выяснилось, что 50% опрошенных считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. Относительно бедности мнения разделились: 37% считает, что она также делает человека хуже, еще 37% сказали, что она никак не влияет на моральные качества человека, и только 13% — что бедность делает человека лучше.