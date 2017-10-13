Опрос показал, как россияне относятся к спасению "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти половина россиян заявила, что государству не следует вкладывать средства в спасение авиакомпании "ВИМ-Авиа", гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".

Ситуация с рейсами "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. Под контролем Минтранса и Росавиации к вывозу пассажиров подключились другие авиакомпании. В настоящее время "ВИМ-Авиа" полностью завершила международную чартерную программу, на внутренних регулярных линиях остались единичные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября авиакомпания прекращает полеты.

Как показал опрос, 74% россиян слышали о банкротстве "ВИМ-Авиа" и о том, что тысячи российских пассажиров не могли вернуться из поездок. Отвечая на вопрос, следует ли государству выделять средства на погашение долгов авиакомпании, 49% опрошенных высказались отрицательно, за финансовую поддержку авиакомпании выступили 27% респондентов, а еще 24% затруднились ответить.

Согласно данным ФОМ, более половины опрошенных (53%) знают о том, что президент России Владимир Путин лично принимал участие в урегулировании ситуации с "ВИМ-Авиа". Кроме того, 60% россиян считают, что президент поступил правильно, вмешавшись в урегулировании данной проблемы. Согласно опубликованным данным, 57% респондентов полагают, что личное вмешательство Путина значительно ускорило вывоз пассажиров авиакомпании.

Говоря в целом о авиаперелетах, 79% респондентов рассказали, что не летали самолетами в последние два года, пользовалась воздушным транспортом за указанный период только пятая часть опрошенных. Как показал опрос, чаще всего россияне пользуются авиакомпаниями "Аэрофлот" (10%), S7 Airlines (4%), "Уральские авиалинии" (3%). Помимо стоимости авиабилетов для россиян важны удобство графика полета (8%), качество услуг авиакомпании (6%), репутация перевозчика (5%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 7–8 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.