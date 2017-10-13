Опрос показал, как россияне относятся к спасению "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти половина россиян заявила, что государству не следует вкладывать средства в спасение авиакомпании "ВИМ-Авиа", гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Как показал опрос, 74% россиян слышали о банкротстве "ВИМ-Авиа" и о том, что тысячи российских пассажиров не могли вернуться из поездок. Отвечая на вопрос, следует ли государству выделять средства на погашение долгов авиакомпании, 49% опрошенных высказались отрицательно, за финансовую поддержку авиакомпании выступили 27% респондентов, а еще 24% затруднились ответить.
Согласно данным ФОМ, более половины опрошенных (53%) знают о том, что президент России Владимир Путин лично принимал участие в урегулировании ситуации с "ВИМ-Авиа". Кроме того, 60% россиян считают, что президент поступил правильно, вмешавшись в урегулировании данной проблемы. Согласно опубликованным данным, 57% респондентов полагают, что личное вмешательство Путина значительно ускорило вывоз пассажиров авиакомпании.
Опрос "ФОМнибус" проводился 7–8 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.