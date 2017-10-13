Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Поезд, посвященный британской науке и образованию, будет запущен в Московском метрополитене 27 октября, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Двадцать пятого октября в Лондонском метрополитене будет запущен поезд, посвященный Москве, а 27 октября в Московском метрополитене появится поезд, посвященный британской науке и образованию", — сказал РИА Новости Швыдкой.

Швыдкой отметил, что, несмотря на сложные политические отношения, Россия совместно с Великобританией проводит много культурных мероприятий.

"Мы проводим много культурных акций: это и "перекрестный" год культур России и Британии, и Год языка и литературы Великобритании и России. Сейчас идет "перекрестный" Год науки и образования, в рамках которого реализуется много интересных проектов", — отметил Швыдкой.