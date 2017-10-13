Доступ к 72 сайтам о вредоносном ПО ограничили по требованию Роскомнадзора

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владельцы сайтов и операторы связи по требованиям Роскомнадзора ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о вредоносном программном обеспечении (ПО), сообщает ведомство.

"По требованиям Роскомнадзора, основанным на вступивших в силу решениях судов, владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования вредоносного программного обеспечения (ПО)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов.

Решения в отношении вредоносного ПО были приняты на основании норм законодательства РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.