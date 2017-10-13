В портах Находки запустили 19 систем для борьбы с угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Стивидорные компании, занимающиеся открытой перевалкой угля в портах Находки, запустили 19 систем пылеподавления, сообщает администрация Приморья.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе "прямой линии" 15 июня рассказал мальчик из Находки.

"Это и снегогенераторные пушки, и системы водного орошения мест складирования и перевалки угля, и специальные машины, которые непрерывно передвигаются и поливают водой и специальными реагентами территорию терминалов… Всего, по информации департамента, с начала года стивидорными компаниями Находки закуплено, смонтировано и запущено в работу 19 пылезащитных комплексов и шесть единиц специальной техники", — говорится в сообщении администрации Приморья.

Сообщается, что на территории "Восточного порта" круглосуточно работают установки для очистки воздуха, а на открытых складах на 40 метровой высоте действуют более 140 пульверизаторов для водного орошения.

Кроме этого, в находкинских портах ведётся реконструкция мест хранения и погрузки угля – строятся подпорные стены угольных складов, увеличивается высота пылезащитных экранов. Закуплены специальные пологи для перегрузки угля на суда, благодаря которым уголь не попадает в море, и специальный реагент – бишофит, – сдерживающий пыль на терминалах.

По данным властей, стивидоры уже вложили в эту сферу более 130 миллионов рублей.