В портах Находки запустили 19 систем для борьбы с угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Стивидорные компании, занимающиеся открытой перевалкой угля в портах Находки, запустили 19 систем пылеподавления, сообщает администрация Приморья.
"Это и снегогенераторные пушки, и системы водного орошения мест складирования и перевалки угля, и специальные машины, которые непрерывно передвигаются и поливают водой и специальными реагентами территорию терминалов… Всего, по информации департамента, с начала года стивидорными компаниями Находки закуплено, смонтировано и запущено в работу 19 пылезащитных комплексов и шесть единиц специальной техники", — говорится в сообщении администрации Приморья.
Сообщается, что на территории "Восточного порта" круглосуточно работают установки для очистки воздуха, а на открытых складах на 40 метровой высоте действуют более 140 пульверизаторов для водного орошения.
По данным властей, стивидоры уже вложили в эту сферу более 130 миллионов рублей.