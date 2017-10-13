В Воронеже прощаются с погибшим в Сирии штурманом Су-24 Юрием Копыловым

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Панихида по штурману Юрию Копылову, погибшему при взлете самолета Су-24 с аэродрома Хмеймим в Сирии, началась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости с места события.

По данным Минобороны России, 10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим в Сирии для выполнения боевой задачи самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. Самолетом управляли пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. Оба служили в калининградском городе Черняховск.

Проститься с Копыловым пришли военнослужащие, одноклассники и занимавшиеся с ним в фотостудии ЦДО "Созвездие".

Юрия Копылова похоронят в Воронеже, где летчик служил несколько лет назад. Похороны пройдут на Коминтерновском кладбище.