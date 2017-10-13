СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Возобновление прерванного в марте паромного сообщения между Крымом и Турцией возможно после соответствующих договоренностей на уровне правительств двух стран, заявил РИА Новости директор ООО "Крымское морское агентство" (оператор паромной линии) Станислав Гвоздилов.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией было организовано в конце октября прошлого года. Тогда российский паром "Варяг" вышел из порта Севастополя в Зонгулдак. "Варяг" совершал примерно два оборотных рейса в месяц. В марте текущего года Турция прекратила паромное сообщение с Крымом.

"Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей (возобновить его) нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне", — сказал Гвоздилов.

Он подтвердил, что паромное сообщение было прервано в марте текущего года, так как все суда, которые идут из портов Крыма и Севастополя, не могут заходить в порты Турции из-за запрета властей этой страны.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подтвердил готовность к возобновлению паромного сообщения с Турцией, если такая возможность появится. По его словам, также рассматривалась возможность продления маршрута в турецкие порты круизного лайнера, который сегодня курсирует от Сочи до Севастополя.

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