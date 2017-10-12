Сигаретные пачки без маркировки могут появиться уже в 2018 году

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сигаретные пачки без маркировки могут появиться на российском рынке уже в следующем году, заявила в четверг глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Мы сейчас активно работаем с Евразийским экономическим советом для того, что бы принять единые правила и регламенты самых разнообразных продуктов, включая и сигареты, на нашем общем рынке… в план наш вошло введение этих "пустых" (без маркировки — ред.) упаковок, где-то как раз начиная со следующего года и в течение до пяти лет", — сказала Скворцова в онлайн-шоу соцсети "Одноклассники" "ОК на связи!".

Она отметила, что в целом ни один способ доставки никотина в организм не является безопасным, это же относится и к электронным сигаретам.