Гостей Международной Покровской ярмарки в Тамбове накормят 561 кг картофеля

ТАМБОВ, 12 окт — РИА Новости. Более полутонны картофеля, часть которого будет сварена в котле, а другая пожарена на огромной сковороде, приготовят для гостей на Международной Покровской ярмарке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Гастрономический фестиваль "Тамбовская картошка" станет одним из главных событий седьмой Международной Покровской ярмарки в Тамбове, которая пройдет с 13 по 15 октября. Это мероприятие состоится в заключительный день ярмарки.

"В этом году будет побит рекорд не только по количеству приготовленного картофеля, но и по разнообразию всех видов угощения. Всего из картофеля будет приготовлено 80 блюд. Их можно будет попробовать на специальной площадке фестиваля "Скатерть-самобранка". Особое внимание гостей будет приковано к самой большой чугунной сковороде в России диаметром 2,7 метра, изготовленной тульскими мастерами, на которой будет пожарено 180 килограммов картошки. Еще 381 килограмм картофеля — по числу лет со дня основания Тамбова, сварят в большом котле", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках гастрономического фестиваля планируется также испечь самый большой в России пирожок длиной почти в метр. "Для него уже разработан специальный рецепт теста. Начинок будет несколько. Одна из них — конечно, тамбовская картошка. Среди других — мичуринские яблоки, сампурские яйца и уваровская вишня", — добавил представитель пресс-службы.

Кроме того, гостей Покровской ярмарки будут поить чаем из Царя-самовара высотой около двух метров, занесенного в Книгу рекордов России, который в Тамбов привезут из Москвы.