Власти Калининградской области выплатили матпомощь семьям погибших в ДТП

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Власти Калининградской области выплатили материальную помощь в размере 250 тысяч рублей каждой из семей семи погибших в автокатастрофе под Гвардейском, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в Гусев, и внедорожника произошла 22 сентября у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа. По предварительным данным, водитель внедорожника неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение с маршрутным такси. Погибли семь человек, девять получили травмы и были госпитализированы.

"Семь семей получили из резервного фонда правительства Калининградской области 1,75 миллиона рублей, по 250 тысяч на семью. Материальная помощь из областного бюджета семьям погибших в автокатастрофе выплачена в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что следователи приняли к производству дело против водителя внедорожника, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к аварии в Калининградской области. Сейчас продолжаются следственные действия и экспертизы. Обвиняемый арестован и находится в следственном изоляторе.