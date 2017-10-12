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Общество

Госдума отклонила законопроекты об отмене транспортного налога

18:2812.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 22 сентября 2017Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении пять законопроектов об отмене транспортного налога, внесенных представителями оппозиции.

Автомобильная пробка на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") напомнил коллегам о существовании "принципа самостоятельности бюджетов". "Нельзя вносить законопроектом, когда мы из какого-то бюджета хотим исключить доходы, без предложения о компенсации того, что мы предлагаем исключить", — пояснил он.

"Ни в одном из законопроектов не предлагается никакой компенсации… 146,2 миллиарда рублей (выпадающих доходов – ред.) ни один из законов не предлагает, чем региональным дорожным фондам компенсировать", — отметил глава бюджетного комитета. Он также обратил внимание, что одним из законопроектов изменения вносятся одновременно и в Бюджетный, и в Налоговый кодекс, хотя это "прямо запрещено по закону".

Мужчина за рулем. Архивное фото
© Fotolia / terex
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В "Справедливой России" полагают, что выпадающие доходы региональных бюджетов в связи с отменой транспортного налога можно компенсировать, учтя их в стоимости акциза на топливо. В таком случае будет работать принцип "пользователь платит, когда едет", что, безусловно, является более справедливой формой платы, считают эсеры. "Автовладельцы — самая незащищенная категория сегодня в стране. 50 миллионов, я напоминаю, просят и требуют, 99% сегодня говорят: отмените транспортный налог, давайте их услышим", — заявил на пленарном заседании заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) заявил, что "лично сам два раза слышал на прямой линии с президентом, как он сказал, что надо транспортный налог упразднять". "Это, действительно, тройное налогообложение и даже четверное, и нельзя три шкуры снимать с одного водителя", — считает депутат.

"Здесь уже мои коллеги говорили о том, что мало того, что мы платим транспортный налог, мы платим еще "Платон", мы платим за парковки, за въезды и выезды из населенных пунктов, мы платим акцизы, которые прибавляются ежегодно на бензин, но нельзя же три шкуры-то снимать. Ну, надо его уничтожать, этот налог, поскольку он является довольно тяжким бременем для всех наших автомобилистов", — уверен Арефьев.

Министр транспорта РФ Максим Соколов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), в свою очередь, отметил необходимость замены транспортного налога на акциз, чтобы платил тот, кто ездит. "Я впервые эту тему услышал от Владимира Вольфовича (Жириновского – ред), который сказал, я думаю, лет еще, наверное, 10 назад, что за дороги должен платить тот, кто по ним ездит. Больше ездишь — больше платишь. Не ездишь, если ты пенсионер, и стоит у тебя машина, от которой ты не можешь избавиться, наверное, ты не наносишь ущерб дорогам и платить не должен", — напомнил либерал-демократ.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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oleg
Чиновникам и депутатам нужны деньги. Не для того чтобы делать дороги, а просто нужны, статья дохода. Поэтому, когда ты привык получать "лишние" миллиарды, то отказаться очень тяжело. Вопрос о справедливости не идет (депутатам это не знакомо скорее всего), тут все решает с кого брать и сколько и лучше всего брать со всех. Это еще раз говорит, что желания граждан России не совпадают с желаниями чиновников и депутатов.
18:37
12.10.2017
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foto-vr
"пользователь платит, когда едет" и это правильно. Налог надо убирать и включать его в стоимость акциза, здесь я поддержу нашу оппозицию.
Несправедливо, когда кто-то ездит только на дачу летом, а кто-то круглый год и налог один. Много ездишь - много платишь. Причем этот акциз должен уходить в тот регион где ты ездишь.
Но крупные города видно этому сопротивляются, у них заправок мало, все в основном в области, а денег с зарегистрированных машин много сейчас.
18:37
12.10.2017
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