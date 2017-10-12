Госдума отклонила законопроекты об отмене транспортного налога

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении пять законопроектов об отмене транспортного налога, внесенных представителями оппозиции.
Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") напомнил коллегам о существовании "принципа самостоятельности бюджетов". "Нельзя вносить законопроектом, когда мы из какого-то бюджета хотим исключить доходы, без предложения о компенсации того, что мы предлагаем исключить", — пояснил он.
"Ни в одном из законопроектов не предлагается никакой компенсации… 146,2 миллиарда рублей (выпадающих доходов – ред.) ни один из законов не предлагает, чем региональным дорожным фондам компенсировать", — отметил глава бюджетного комитета. Он также обратил внимание, что одним из законопроектов изменения вносятся одновременно и в Бюджетный, и в Налоговый кодекс, хотя это "прямо запрещено по закону".
Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) заявил, что "лично сам два раза слышал на прямой линии с президентом, как он сказал, что надо транспортный налог упразднять". "Это, действительно, тройное налогообложение и даже четверное, и нельзя три шкуры снимать с одного водителя", — считает депутат.
"Здесь уже мои коллеги говорили о том, что мало того, что мы платим транспортный налог, мы платим еще "Платон", мы платим за парковки, за въезды и выезды из населенных пунктов, мы платим акцизы, которые прибавляются ежегодно на бензин, но нельзя же три шкуры-то снимать. Ну, надо его уничтожать, этот налог, поскольку он является довольно тяжким бременем для всех наших автомобилистов", — уверен Арефьев.