Госдума отклонила законопроекты об отмене транспортного налога

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении пять законопроектов об отмене транспортного налога, внесенных представителями оппозиции.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") напомнил коллегам о существовании "принципа самостоятельности бюджетов". "Нельзя вносить законопроектом, когда мы из какого-то бюджета хотим исключить доходы, без предложения о компенсации того, что мы предлагаем исключить", — пояснил он.

"Ни в одном из законопроектов не предлагается никакой компенсации… 146,2 миллиарда рублей (выпадающих доходов – ред.) ни один из законов не предлагает, чем региональным дорожным фондам компенсировать", — отметил глава бюджетного комитета. Он также обратил внимание, что одним из законопроектов изменения вносятся одновременно и в Бюджетный, и в Налоговый кодекс, хотя это "прямо запрещено по закону".

В "Справедливой России" полагают, что выпадающие доходы региональных бюджетов в связи с отменой транспортного налога можно компенсировать, учтя их в стоимости акциза на топливо. В таком случае будет работать принцип "пользователь платит, когда едет", что, безусловно, является более справедливой формой платы, считают эсеры. "Автовладельцы — самая незащищенная категория сегодня в стране. 50 миллионов, я напоминаю, просят и требуют, 99% сегодня говорят: отмените транспортный налог, давайте их услышим", — заявил на пленарном заседании заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) заявил, что "лично сам два раза слышал на прямой линии с президентом, как он сказал, что надо транспортный налог упразднять". "Это, действительно, тройное налогообложение и даже четверное, и нельзя три шкуры снимать с одного водителя", — считает депутат.

"Здесь уже мои коллеги говорили о том, что мало того, что мы платим транспортный налог, мы платим еще "Платон", мы платим за парковки, за въезды и выезды из населенных пунктов, мы платим акцизы, которые прибавляются ежегодно на бензин, но нельзя же три шкуры-то снимать. Ну, надо его уничтожать, этот налог, поскольку он является довольно тяжким бременем для всех наших автомобилистов", — уверен Арефьев.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), в свою очередь, отметил необходимость замены транспортного налога на акциз, чтобы платил тот, кто ездит. "Я впервые эту тему услышал от Владимира Вольфовича (Жириновского – ред), который сказал, я думаю, лет еще, наверное, 10 назад, что за дороги должен платить тот, кто по ним ездит. Больше ездишь — больше платишь. Не ездишь, если ты пенсионер, и стоит у тебя машина, от которой ты не можешь избавиться, наверное, ты не наносишь ущерб дорогам и платить не должен", — напомнил либерал-демократ.