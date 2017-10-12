Первый канал опроверг сообщения о смерти экс-мужа Распутиной на съемках

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Бывший муж поп-певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков был приглашен на запись телевизионного ток-шоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев, однако на съемки не явился; позднее сотрудники программы узнали о том, что он скончался, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей Первого канала.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти экс-мужа Распутиной во время записи телепрограммы "На самом деле".

"Владимир Ермаков действительно был приглашен для участия в проекте "На самом деле", но на съемку не приехал. Позже до сотрудников программы дошла информация, что он скончался", — сообщил собеседник агентства.

Представитель телеканала также сообщил, что Распутина покинула съемочную площадку до записи телепрограммы, отказавшись от участия, так как ей "не понравились вопросы".