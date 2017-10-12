Назарбаев не стал рассказывать, что подарит Путину на юбилей

В сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей - стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.