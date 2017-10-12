Назарбаев не стал рассказывать, что подарит Путину на юбилей

Двустороннюю встречу в Сочи 11 октября глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начал с подарка президенту России. Туркменский лидер по случаю прошедшего дня рождения передал Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.
Президент России 3 октября 2016 года принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции в основную часть природного заповедника "Оренбургский". Это был первый в мире управляемый выпуск копытных в дикую природу.
В 2009 году президент России инициировал создание программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе. На фото: Владимир Путин в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, расположенного в Сочинском национальном парке, 4 февраля 2014 года.
Владимир Путин 10 октября 2008 года познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Двух с половиной месячную самку уссурийского тигра назвали Машенькой. Позже Путин передал хищницу специалистам "Сафари-парка" в Геленджике.
Владимир Путин с Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - каракачанская овчарка, подаренная президенту болгарским коллегой Бойко Борисовым. Юмэ - пес породы акито-ину, которого Путину подарили представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами. 24 марта 2013 года.
В сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей - стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.
В декабре 2016 года перед началом интервью в Кремле глава российского государства продемонстрировал японским журналистам телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури", что четырехлетняя Юмэ находится в отличной форме.
Владимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными на территории Уссурийского заповедника. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. 31 августа 2008 года.
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