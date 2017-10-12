В Москве откроют памятник Петру и Февронии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московская городская дума одобрила возведение памятника Святым благоверным Петру и Февронии Муромским на Большой Сухаревской площади в Москве при условии сохранения в должном состоянии проведенного благоустройства.

В ходе голосования большинство членов комиссии по монументальному искусству проголосовали за разрешение установки монумента.

Как отметил председатель комиссии Игорь Воскресенский, комиссия поддерживает инициативу при условии, что на площади будет сохранено качество работ проведенного благоустройства.

Предложение об установке монумента поступило от президента общенациональной программы "В кругу семьи". Скульптуру предлагается установить на Большой Сухаревской площади.

Благоверные Петр и Феврония Муромские на Руси являлись покровителями семьи и брака.