В Москве откроют памятник Петру и Февронии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Московская городская дума одобрила возведение памятника Святым благоверным Петру и Февронии Муромским на Большой Сухаревской площади в Москве при условии сохранения в должном состоянии проведенного благоустройства.
Как отметил председатель комиссии Игорь Воскресенский, комиссия поддерживает инициативу при условии, что на площади будет сохранено качество работ проведенного благоустройства.
Благоверные Петр и Феврония Муромские на Руси являлись покровителями семьи и брака.